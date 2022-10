Elizabeth II : les peluches Paddington déposées en hommage à la reine seront distribuées à une association caritative

Déposés devant le palais de Buckingham par des Britanniques venus rendre hommage à la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier, les ours Paddington vont être distribués à une association caritative oeuvrant pour les enfants.

Tout un symbole. Plus d'un millier d'ours Paddington et autres ours en peluches qui avaient été déposés parmi les messages d'hommage des Britanniques à la reine Elizabeth II seront donnés à une association caritative œuvrant pour les enfants, a annoncé le Palais de Buckingham samedi.

Les peluches «déposées pour rendre hommage à la reine Elizabeth II devant les résidences royales de Londres et Windsor seront données aux œuvres dédiées aux enfants de (l'association) Bernardo's», indique le palais dans un communiqué.

La reine était la marraine de cette association jusqu'en 2016, date à laquelle Camilla, alors duchesse de Cornouailles et désormais reine consort, lui a succédé.

«Nous promettons de prendre soin de ces ours qui seront très aimés et apporteront de la joie aux enfants que nous aidons», a affirmé la responsable de l'association Lynn Perry, citée dans le communiqué.

Un personnage culte

Avec son chapeau rouge et son manteau bleu, l'ours Paddington est un personnage culte de la littérature enfantine britannique depuis les années 1950.

La reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre, s'était amusée pour son jubilé de platine en juin dernier célébrant ses 70 ans de règne, à tourner une vidéo dans laquelle elle partageait la vedette avec le célèbre ourson.

La vidéo, aussitôt virale, est restée comme l'un des rares moments joyeux d'un jubilé à la tonalité d'adieu.

Alors que les fleurs déposées devant les résidences royales ou dans les espaces prévus dans divers parcs de la capitale ont été ramassées fin septembre pour être compostées, les peluches et autres objets avaient été collectés dans l'attente d'une décision sur leur devenir.