Grand-Est : un séisme en Allemagne ressenti jusqu’en Alsace

Un tremblement de terre de magnitude 4 a été enregistré en Allemagne ce dimanche matin, qui a été ressenti jusqu’en Alsace.

Certains habitants du land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne, ont dû avoir un réveil agité. En effet, ce dimanche matin, un tremblement de terre de magnitude 3,9 sur l’échelle de Richter a été enregistré à 6h13 du matin, au sud de Stuttgart, près de la ville Hechingen, à l’Est de Strasbourg, rapporte France 3.

Selon l'Office régional de géologie, le séisme a probablement été ressenti dans un rayon de 30 kilomètres, et de légers dégâts ne sont pas à exclure, mais ce séisme a été classé dans la catégorie «modérément fort», selon le média allemand Die Welt.

#Earthquake (#Erdbeben) M3.8 occurred 25 km SW of #Reutlingen (#Germany) 3 min ago (local time 06:13:19). More info at:

https://t.co/LBaVNdVFgz

https://t.co/KOBFeoHJ7b

https://t.co/TYvJmPiRQg pic.twitter.com/PyTZMeyOKW

— EMSC (@LastQuake) October 16, 2022