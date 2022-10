Manchester : un militant pro-démocratie pris à partie dans l'enceinte du consulat de Chine (vidéo)

Un militant pro-démocratie a été violemment pris à partie, alors qu'il manifestait devant le consulat de Chine à Manchester (Royaume-Uni), provoquant la réaction de Downing Street.

Une vidéo choquante qui a provoqué des réactions. Alors qu'il manifestait devant l'enceinte du consulat de Chine à Manchester (nord-ouest de l'Angleterre), un militant pro-démocratie de Hong Kong a été violemment pris à partie par plusieurs hommes, ce dimanche 16 octobre.

La police de Manchester a rapidement réagi, voyant l'homme se faire frapper par un groupe d'individus - dont on ne sait pas précisément s'il s'agit d'agents de sécurité liés au consulat - en le tirant, avec d'autres manifestants, hors de l'enceinte du bâtiment.

Shocking video spreading on HK Telegram channels showing someone from the PRC Consulate in Manchester kicking down pro-democracy signs.





A protestor then appears to have been dragged behind the Consulate gates and beaten by consulate staff. pic.twitter.com/tntvTz38DY

— Luke M (@McWLuke) October 16, 2022