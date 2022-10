Chine : 3 questions sur le congrès du Parti communiste chinois, qui doit consacrer le pouvoir de Xi Jinping

Le XXe congrès du Parti communiste chinois (PCC) se tient à Pékin depuis dimanche et jusqu'à samedi. Cette grand-messe de la politique chinoise devrait à nouveau consacrer le pouvoir de Xi Jinping, promis à un troisième mandat de cinq ans.

Comment fonctionne le parti communiste chinois ?

En Chine, le Parti prime sur l'Etat : Xi Jinping tient son pouvoir de ses fonctions de secrétaire général du PCC, auxquelles il a accédé en 2012, avant celles de président de la République populaire (il a été élu par le Parlement en 2013).

Xi Jinping est le représentant le plus élevé dans la hiérarchie du Parti communiste chinois (PCC). Après lui, le pouvoir est détenu par trois comités : le comité central du PCC (205 membres), le bureau politique ou politburo (25 membres) et enfin le comité permanent (7 membres - dont le secrétaire général - choisis parmi le politburo).

Les membres de ces trois organes se répartissent ensuite entre différentes organisations comme la très puissante Commission militaire centrale, qui contrôle l'armée, ou la très redoutée Commission centrale d'inspection de la discipline, qui fait la chasse à la corruption.

que se passe-t-il lors du congrès ?

A Pékin, 2.296 délégués du PCC venus des quatre coins de la Chine (dont 27% seulement de femmes) sont réunis à huis clos depuis dimanche. Ils sont chargés de renouveler le comité central, qui nomme pour sa part le bureau politique du parti.

Dans les faits, le Congrès ne fait qu’entériner des décisions prises à l'avance, la répartition des plus haut-postes ayant déjà fait l'objet d'intenses tractations entre les différentes mouvances politiques du PCC.

Si la partie semble jouée d'avance, la composition des organes décisionnels du PCC et en particulier le taux de renouvellement des sièges peuvent donner de bonnes indications sur la direction prise par le parti. Il faudra ainsi surveiller si Xi Jinping parvient à placer au comité central ses soutiens les plus fidèles (Chen Min’er, Ding Xuexiang...) ou si des profils plus réformistes (comme Hu Chunhua) émergent.

La composition devrait être dévoilée dimanche 23 octobre, au lendemain de la clôture du congrès.

Xi Jinping en sortira-t-il renforcé ?

Xi Jinping, 69 ans, est quasiment assuré d'obtenir un troisième mandat de secrétaire général à l'issue du congrès, et donc un troisième mandat de président en mars prochain. Pour rappel, le président chinois avait aboli en 2018 la limite de deux mandats.

Les analystes s'attendent à ce qu'il renforce un peu plus sa stature de dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao. En 2018, la Constitution avait intégré une référence à «la Pensée Xi Jinping sur le socialisme à caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère», une décision qui marquait une étape supplémentaire dans la politique de culte de la personnalité autour de Xi Jinping.

Ce dernier pourrait maintenant chercher à raccourcir cette formulation à «la Pensée Xi Jinping», qui selon certains observateurs lui donnerait une valeur plus universelle, synonyme de davantage de pouvoir.

Selon certains médias, le dirigeant chinois pourrait même s'octroyer la fonction de «président du Comité central», un poste occupé en premier par Mao avant d'être supprimé dans les années 1980.