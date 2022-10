En cas de victoire démocrate aux élections de mi-mandat, la première loi du Congrès garantira le droit à l'avortement, promet Joe Biden

A trois semaines des élections de mi-mandat (mid-term) aux Etats-Unis, le président américain Joe Biden a promis de faire rétablir le droit à l'avortement dans la Constitution.

Les grandes manœuvres sont enclenchées par les démocrates. Dans trois semaines se tiendront les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Si, pour l'heure, le vote prévu le 8 novembre prochain ne semble pas être en faveur du parti démocrate - qui ne dispose d'ailleurs actuellement que d'une mince majorité à la Chambre des représentants et au Sénat NDLR - le 46e président des Etats-Unis a promis de revenir sur le droit à l'avortement.

Dans un message posté sur son compte Twitter, Joe Biden a écrit : «Ensemble, nous rétablirons le droit de choisir pour chaque femme dans chaque Etat américain. Nous pouvons le faire si nous votons».

Together, we'll restore the right to choose for every woman in every state in America. We can do this if we vote. Make a plan to vote at https://t.co/Hy8C4mJiSk .

Le président américain a également glissé un lien dans son message qui s'articule en un questionnaire permettant de renseigner l'Etat de résidence et de vérifier si le citoyen est bien inscrit sur les listes électorales.

Dans une prise de parole face à son parti, le locataire de la Maison Blanche a également indiqué que s'il ne se parvenait pas à se constituer de majorité, au Sénat et à la Chambre des représentants, «il poserait son droit de véto», dans le cas où une loi anti-avortement serait votée par les républicains, au niveau fédéral.

Le 24 juin dernier, la Cour suprême des Etats-Unis - la plus haute juridiction du pays - avait révoqué le droit à l'avortement, prévu, et inscrit dans la Constitution américaine par l'arrêt Roe v. Wade.

S'en suivirent des manifestations de grande ampleur dans plusieurs Etats, alors que seize d'entre eux s'étaient rapidement positionnés contre le droit à l'IVG, en l'interdisant.

Pour autant, dans un sondage de l'institut Siena publié par le New York Times, on constate que, pour les citoyens américains interrogés, le droit à l'avortement est bien loin d'être une priorité.

"If you care about the right to choose, you got to vote." President Biden pledged on Tuesday that if Democrats retain control of the House and expand their Senate majority, the first bill he will send to Congress next year would codify Roe v. Wade. https://t.co/uEUTg1lHvo pic.twitter.com/1oQqc5t6dX

— The New York Times (@nytimes) October 18, 2022