Le prix Sakharov du Parlement européen décerné au peuple ukrainien

Par l’intermédiaire de sa présidente Roberta Metsola, le Parlement européen a attribué ce mercredi 19 octobre le prix Sakharov pour «la liberté de l’esprit» au «courageux» peuple ukrainien, confronté à l’invasion de la Russie depuis de nombreux mois.

Crée en 1988 pour récompenser les défenseurs des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, cette distinction est assortie d’une dotation de 50.000 euros. Ce mercredi, le Parlement européen, par la voix de sa présidente Roberta Metsola, a décerné le prix Sakharov pour «la liberté de l’esprit» au «courageux» peuple ukrainien, luttant depuis plusieurs mois contre l’invasion de la Russie.

«Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions», a détaillé Roberta Metsola lors de l’annonce du résultat.

«Je sais que le courageux peuple d’Ukraine ne cèdera pas, et nous non plus», a expliqué cette dernière. Elle a ajouté sur Twitter que les Ukrainiens risquaient leurs vies «pour sauvegarder les valeurs auxquelles nous croyons tous : la liberté, la démocratie, l'Etat de droit».

They are standing up for what they believe in.





Fighting for our values.





Protecting democracy, freedom & rule of law.





Risking their lives for us.





And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.





No one is more deserving.





Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA

— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022