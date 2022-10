Classement PIB : voici les 10 pays qui devraient être les plus riches du monde en 2023

Dans un contexte économique difficile, le Fonds monétaire international (FMI) a publié ses prévisions de croissance pour 2023 la semaine dernière dans le World Economic Outlook. En s’appuyant sur ce document, voici un classement des 10 pays qui devraient être les plus riches de la planète l’an prochain.

Malgré des perspectives de croissance orientées à la baisse à travers le monde, certains pays vont parvenir à tirer leur épingle du jeu en 2023. Dans un document intitulé World Economic Outlook publié le 11 octobre, le FMI a donné ses prévisions de croissance à l’échelle planétaire en estimant le produit intérieur brut (PIB) de chaque nation pour l'an prochain.

En entrant dans le détail, un classement des 10 pays les plus riches l’an prochain a pu être établi avec les estimations du PIB 2023, et l’évolution entre 2022 et l’an prochain.

Avec un PIB estimé à 26.628 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 1% par rapport à cette année.

Avec un PIB estimé à 22.009 milliards d'euros en 2023, soit une augmentation de 4,4% par rapport à 2022.

Avec un PIB estimé à 4.439 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 1,6% par rapport à 2022.

Avec un PIB estimé à 4.190 milliards d'euros en 2023, soit une baisse de 0,3% par rapport à cette année.

Avec un PIB estimé à 3.885 milliards d'euros en 2023, soit une augmentation de 6,1% par rapport à 2022.

Avec un PIB estimé à 3.538 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 0,3% sur un an.

Avec un PIB estimé à 2.854 milliards d'euros en 2023, soit une augmentation de 0,7% par rapport à 2022.

Avec un PIB estimé à 2.365 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 1,5% d'une année à l'autre.

Avec un PIB estimé à 2.171 milliards d'euros en 2023, soit une augmentation de 1% par rapport à 2022.

Pour parvenir à ces résultats, le FMI a pris en compte de nombreux facteurs, comme la hausse mondiale de l’inflation, les difficultés d’approvisionnement sur la planète, les perturbations de l’offre ou encore la guerre en Ukraine. En s’appuyant sur ces facteurs, l’organisation a dressé un constat global alarmant : la croissance mondiale devrait chuter de 6% en 2021 à 3,2% en 2022 et 2,7% en 2023.

The weak global growth reflects significant slowdowns for the largest economies: in the US due to monetary tightening, in the euro area due to the energy crisis, and in China due to COVID-19 lockdowns in China and a weakening property sector. More here. https://t.co/VBrRHOfbIE pic.twitter.com/IiZwfOIZJ7

— IMF (@IMFNews) October 13, 2022