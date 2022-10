Emmanuel Macron : un présentateur azerbaïdjanais fait chanter une chanson hostile au président français à des enfants

Alors que les relations entre la France et l’Azerbaïdjan sont tendues, en raison de la prise de position jugée «pro-arménienne» d’Emmanuel Macron, un présentateur d’une chaîne de télévision publique azerbaïdjanaise, entouré par une quinzaine d’enfants, a fait chanter à ces derniers une chanson hostile au président français.

«Il nous fait de fausses promesses». À la suite des dernières déclarations d’Emmanuel Macron sur la reprise des hostilités sur la région du Haut-Karabakh en Arménie ainsi que sur les frontières arméniennes, le président de la République a été pris pour cible par un présentateur azerbaïdjanais.

En effet, dans un extrait vidéo publié sur la chaîne de télévision publique azerbaïdjanaise ITV, le présentateur en question, accompagné d’une quinzaine d’enfants, a chanté une chanson hostile au chef de l’État.

Les paroles de celle-ci accusent Emmanuel Macron d’être «pro-arménien» et de faire «de fausses promesses» à l’Azerbaïdjan. Alors que le présentateur énumère ces accusations, les enfants s’amusent à nommer successivement chacune des lettres du prénom du président de la République, soit «E-MMA-NU-EL».

Une prise de position «pro-arménienne»

En 2020, le conflit entre Bakou et Erevan s’était achevé via un cessez-le-feu et une médiation de la Russie qui avait déployé 2.000 soldats russes pour veiller sur cette trêve. L’Arménie était contrainte de céder des territoires qu’elle contrôlait depuis des décennies.

Le 13 septembre, au moins 286 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le président de la République avait appelé les deux parties à dialoguer concernant les «nombreuses» questions qui restent en suspens entre les deux pays.

Mais le 12 octobre dernier, sur France 2, Emmanuel Macron a accusé l’Azerbaïdjan d’être à l’initiative de ces nouvelles tensions assurant que Paris fait partie des puissances de médiation entre Erevan et Bakou.

Conflit dans le Haut-Karabakh





« La France fait partie des puissances de médiation » entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, indique @EmmanuelMacron dans #Levenement pic.twitter.com/ZFDZG9619t — L'Événement (@LevenementFTV) October 12, 2022

Dans un contexte de guerre en Ukraine, le chef de l’État a également accusé la Russie d’avoir «joué le jeu de l’Azerbaïdjan, avec une complicité turque, et elle est revenue là pour affaiblir l’Arménie».

Une prise de position qui n’a pas plu à la diplomatie azerbaïdjanaise qui a jugé les déclarations du président de la République «inacceptables et partiales».