Indonésie : l'impressionnante chute du dôme d'une mosquée de Jakarta (vidéo)

Des images impressionnantes. Le dôme d'une mosquée de Jakarta, capitale de l'Indonésie, s'est effondré après un incendie.

Des images diffusées montrent une épaisse colonne de fumée grise envelopper le dôme au moment où des flammes embrasaient les murs de la grande mosquée de Jakarta.

Plusieurs ouvriers qui travaillaient à la rénovation de l'édifice s'étaient approchés pour observer le feu et se sont enfuis quand le dôme surmonté d'un croissant s'est penché et écrasé sur le sol.

VIDEO: The large dome of a grand mosque in Indonesia's capital Jakarta collapses after a major fire razed the structure, without causing any casualties pic.twitter.com/U2yTSmadNF

— AFP News Agency (@AFP) October 20, 2022