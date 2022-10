Liz Truss : avec 45 jours au pouvoir, l'ex-Première ministre détient le record du plus court mandat au Royaume-Uni

En démissionnant ce jeudi 20 octobre après quarante-cinq jours à Downing Street, Liz Truss affiche le plus court mandat de Premier ministre au Royaume-Uni.

Liz Truss est désormais détentrice d'un record dont elle se serait bien passée. Après sa démission, ce jeudi 20 octobre, son mandat de Première ministre est officiellement le plus court de l'histoire contemporaine au Royaume-Uni, avec quarante-cinq jours au pouvoir.

Elle détrône George Canning, lui aussi conservateur, qui a été Premier ministre britannique pendant 118 jours, en 1827. Ce dernier n'a pas démissionné de ses fonctions mais est décédé durant son mandat, succombant à ses problèmes de santé.

Liz Truss's 44 days in office makes her the shortest serving Prime Minister in history.





Her resignation came just a little over 24 hours after she told MPs she was a “fighter, not a quitter” pic.twitter.com/Z6rJaMvoEy

