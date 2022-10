Allemagne : des scientifiques se collent la main pour alerter sur le réchauffement climatique et finissent enfermés sans électricité ni chauffage

Neuf membres de Scientist Rebellion, un collectif de scientifiques regroupant une vingtaine de pays, ont décidé, mercredi 19 octobre, de se coller les mains au sol de l'Autostadt, un parc de loisirs consacré à l'univers automobile situé près de l'usine Volkswagen de Wolfsbourg en Allemagne. Une façon d'alerter sur le réchauffement climatique mais tout ne s'est passé comme prévu.

Des chercheurs engagés. Ce mercredi 19 octobre, neuf scientifiques du collectif Scientist Rebellion se sont collés les mains au sol de l'Autostadt, célèbre parc de loisirs automobile situé près de l'usine Volkswagen de Wolfsbourg en Allemagne.

Ce vendredi matin, les quinze membres ayant occupé les lieux, dont les neuf aux mains collées et en grève de la faim, étaient toujours présents sur place.

Par cette action, les contestataires entendaient alerter sur le réchauffement climatique et encourager le gouvernement allemand et les grandes entreprises du pays à décarboner le secteur des transports.

Malheureusement pour les activistes, mercredi soir au moment de fermer pour la nuit, Volkswagen a verrouillé les portes et éteint les lumières et le chauffage. Des manifestants ont aussi dénoncé le comportement de certains membres du personnel de VW, refusant de leur proposer un récipient pour se soulager, tout en les laissant dans le froid et dans le noir.

«Nous ne pouvons pas commander notre nourriture, nous devons utiliser celle fournie par Volkswagen. Lumières éteintes.» a déploré Giancula Grimalda, leader de Scientist Rebellion, dans une série de tweets.

Des scientifiques en rébellion

Dans le cadre de cette action, Giancula Grimalda a par ailleurs vu sa santé dangereusement se détériorer. Il a en effet été transporté à l’hôpital ce vendredi 21 octobre, suite au gonflement de sa main collée. La faute à la présence de caillots sanguins potentiellement mortels. «Ma santé est bien sûr primordiale. J'ai accepté de quitter ce groupe merveilleux et j'ai été transporté à l'hôpital, poursuivant ma grève de la faim», a déclaré le scientifique dans son dernier tweet.

— gianluca grimalda (@GGrimalda) October 21, 2022

Volkswagen s’est engagé de son côté à contribuer à un avenir «plus vert» en accélérant notamment la production de ses voitures électriques.

Depuis un an, Scientist Rebellion, multiplie les actions de désobéissance civile non violente pour alerter le monde sur la crise climatique. Ils appellent sur leur site à «résister à l'orientation génocidaire de nos gouvernements, avant qu'il ne soit trop tard».

«Si nous, scientifiques, n'agissons pas comme si nous étions dans une situation d'urgence, comment pouvons-nous attendre du public qu'il le fasse ?», ont-ils ajouté alors que certaines de leurs initiatives divisent la communauté scientifique.