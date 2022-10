Italie : Giorgia Meloni officiellement présidente du conseil dans les prochaines heures ?

Giorgia Meloni, qui avec son parti Fratelli d'Italia a remporté une victoire historique aux dernières législatives, devrait être officiellement appelée, ce vendredi 21 octobre, au poste de présidente du conseil en Italie. Une prise de fonction qui ferait d'elle la première femme détentrice du pouvoir exécutif dans le pays, équivalente à celle de Premier ministre.

Un communiqué présidentiel devrait être publié ce vendredi après-midi pour annoncer la nomination au poste de Première ministre de Giorgia Meloni. Grande gagnante des élections législatives italiennes, cette Romaine de 45 ans remplacera à ce poste Mario Draghi, actuellement en déplacement à Bruxelles.

Près d'un mois après les élections, le président de la République Sergio Mattarella a reçu ce vendredi matin Giorgia Meloni, présidente du parti post-fasciste Fratelli d'Italia, dans le cadre des consultations précédant la nomination d'un gouvernement. Elle était accompagnée de ses alliés Matteo Salvini, le dirigeant populiste de la Ligue antimigrants, et Silvio Berlusconi, le chef déclinant de Forza Italia.

A l'issue de cette rencontre de onze minutes, où seule Gorgia Meloni a pris la parole, elle a expliqué devant un parterre de journalistes que désormais elle attendait «la décision du président de la République» et s'est dit «prête» à cette prise de fonction, afin de constituer rapidement un gouvernement. C'est «moment important pour la nation», a-t-elle également ajouté. En effet, ce sera la première fois qu'une femme est nommée au poste de présidente du conseil en Italie.

L'annonce officielle de cette éventuelle affectation sera très probablement faite dans le courant de l'après-midi, après le retour sur le territoire national de l'actuel Premier ministre, en déplacement ce vendredi pour un sommet européen à Bruxelles. D'ailleurs, Mario Draghi a reçu ce vendredi les hommages de Charles Michel. «Merci Mario. Nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir. Quoi qu'il en coûte», a ainsi tweeté le président du Conseil européen.

Grazie Mario.





We wish you the very best for the future.





Whatever it takes. pic.twitter.com/QGhmpOGrW6

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2022