Forum international pour la Paix : qu'est-ce que la communauté Sant'Egidio

Emmanuel Macron sera présent ce dimanche à Rome (Italie) pour le 36e forum international pour la Paix. Une rencontre organisée par la communauté catholique Sant’Egidio. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette organisation catholique créée en Italie.

Une communauté fondée par des étudiants

La communauté Sant’Egidio a vu le jour en 1968 à Rome en Italie. Fondée par un petit groupe de lycéens, elle a pour but de rassembler des jeunes catholiques qui prient ensemble et luttent contre la pauvreté.

Andrea Riccardi figure parmi les membres fondateurs. Homme politique et personnalité religieuse italienne, il a été ministre de la Coopération internationale et de l'Intégration de 2011 à 2013 dans le gouvernement de Mario Monti.

Dès 1973, la communauté s'est réunie au sein de l’église Sant’Egidio, qui lui a donné par la suite son nom. L’église, qui est dédiée à Gilles l’Ermite, un saint du VIIe siècle, est alors devenu le siège mondial de l’organisation religieuse qui compte aujourd’hui 60.000 membres dans 74 pays.

Sant’Egidio au service de la lutte contre la pauvreté

Lors de ses premières années d’existence, l’association a pour but principale d’œuvrer dans la lutte contre la pauvreté. Son action était alors axée autour de la distribution de repas mais également de l’alphabétisation. Rapidement la communauté s’est ouverte à l’hébergement des personnes sans-abri.

Si au fil des ans d’autres actions ont été menées, la lutte contre la pauvreté est restée l’un des buts les plus importants pour la communauté, qui a diversifié ses approches en cofondant notamment la Coalition mondiale contre la peine de mort ou en lançant le projet Dream qui lutte contre le virus du Sida.

Des actions diplomatiques pour la Paix dès les années 1980

Dès les années 1980, la communauté Sant’Egidio a entamé des actions diplomatiques en faveur de la Paix. La première de ses actions a eu lieu au Liban. L’organisation religieuse a aidé à mettre en place les négociations entre deux ethnies rivales.

Par la suite, Sant’Egidio a multiplié les actions en Albanie puis au Mozambique, où l’intervention de la communauté religieuse a joué un rôle important dans la signature du traité de paix, qui a mis fin à la guerre civile en 1992.

Les actions de l’organisation ont été récompensées dès 1999 par le prix Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ou encore en 2004 le prix Balzan pour son action humanitaire.

L’organisation de rencontres interreligieuses

Outre ses actions pour la Paix et contre la pauvreté, la communauté Sant’Egidio organise chaque année depuis 1986 des rencontres interreligieuses. Ces dernières, aussi appelées «Rencontre d’Assise», rassemblent des responsables politiques et des acteurs des différentes religions pour dialoguer et permettre aux religions de coexister en paix dans le monde.

Si l’Eglise catholique est l’initiatrice et l’organisatrice de ces rencontres, le but est également de permettre aux religieux et aux politiques du monde entier de trouver des consensus dans des domaines variés tels que le dialogue entre les civilisations, le culturel et encore une fois la paix.