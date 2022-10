Allemagne : des militants écologistes lancent de la purée sur un tableau de Monet (vidéo)

Des militants écologistes du groupe Letzte Generation ont fait une action coup de poing ce dimanche 23 octobre au Musée Barberini de Postdam, en Allemagne, en envoyant de la purée sur le tableau Les Meules, de Claude Monet.

Après la soupe à la tomate, la purée de pommes de terre. Ce dimanche 23 octobre, des activistes écologistes s'en s'ont pris au tableau Les Meules, de Claude Monet, en plein coeur du Musée Barberini, à Postdam (Allemagne). Ils ont envoyé de la purée sur l'oeuvre, qui avait été vendu plus de 100 millions d'euros en 2019.

We make this #Monet the stage and the public the audience.





If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:





Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022