Royaume-Uni : l’ex-ministre des Finances, Rishi Sunak, annonce sa candidature pour être Premier ministre

Ce dimanche 23 octobre, l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak a annoncé sa candidature pour succéder à Liz Truss à Downing Street. Il ambitionne de réparer l’économie, unir le parti conservateur et être à la hauteur pour le Royaume-Uni.

Une candidature attendue. Malheureux finaliste face à Liz Truss dans la course à Downing Street en septembre dernier à l’issue d’un vote par correspondance réservé aux adhérants du Parti conservateur, Rishi Sunak ne compte pas baisser les bras. Ce dimanche, l’ex-ministre des Finances de Boris Johnson a annoncé sa candidature pour être Premier ministre.

«Le Royaume-Uni est un grand pays, mais nous sommes confrontés à une profonde crise économique. C'est pourquoi je me présente pour être chef du Parti conservateur et votre prochain Premier ministre», a écrit Rishi Sunak.

«Je veux réparer notre économie, unir notre parti et être à la hauteur pour notre pays.», a-t-il ajouté.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.





That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.





I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022