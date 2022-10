Salman Rushdie : après son attaque, l'écrivain a perdu l'usage d'un oeil et d'une main, selon son agent

Violemment agressé aux Etats-Unis en août dernier, l’écrivain Salman Rushdie a perdu l’usage d’un œil et d’une main après l’attaque, a indiqué son agent.

Les séquelles sont importantes pour l’écrivain de 75 ans. Dans un entretien accordé à El Pais ce samedi, Andrew Wyllie, l’agent de Salman Rushdie, a donné des nouvelles de l’état de santé de l’auteur, agressé au couteau lors d’une conférence donnée dans le nord des Etats-Unis le 12 août dernier.

«Ses blessures étaient profondes, il a perdu la vue d'un œil. Il avait trois blessures graves au cou. Une de ses mains ne fonctionne plus parce que les nerfs de son bras ont été coupés. Et il a environ 15 autres blessures à la poitrine et au torse», a détaillé l’agent. Ce dernier a néanmoins refusé de préciser si Salman Rushdie avait quitté ou non l’hôpital dans lequel il recevait des soins.

Le suspect incarcéré sans libération sous caution

Le suspect de l’agression au couteau, qui a eu lieu dans une conférence organisée par la Chautauqua Institution dans le nord des Etats-Unis, a plaidé non coupable des accusations de tentative de meurtre et d’agression lors de son audition mardi dernier. Au final, l’homme de 24 ans, dénommé Hadi Matar, a été incarcéré sans possibilité de libération sous caution après sa comparution devant le tribunal ce jeudi.

Pour rappel, Salman Rushdie était visé par une fatwa émise par l'ayatollah Khomeini en Iran à la suite de la publication de son ouvrage «Les versets sataniques» en 1988, jugé blasphématoire à l’encontre de l’islam.