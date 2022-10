Bernard-Henri Lévy : «on ne discute pas gastronomie avec un anthropophage, dit un adage ukrainien»

Invité ce lundi 24 octobre dans La Matinale de CNEWS, le philosophe Bernard-Henri Lévy a affirmé qu’il était impossible d’évoquer la paix avec le président russe Vladimir Poutine. «On ne discute pas gastronomie avec un anthropophage dit un adage ukrainien», a-t-il déclaré.

Un dicton local employé pour contextualiser un éventuel processus de paix entre l’Ukraine et la Russie. Ce lundi, dans La Matinale de CNEWS, Bernard-Henri Lévy a assuré que toute tentative de pacification proposée au président russe Vladimir Poutine était vaine au regard de son passif de chef de guerre.

«Je peux comprendre qu'il (Volodymyr Zelensky) dise : “je ne discute pas avec ce type”. Selon un adage ukrainien d’aujourd’hui, on ne discute pas gastronomie avec un anthropophage. On ne discute pas de paix avec un homme qui ne sait que faire la guerre, de la Tchétchénie, à la Syrie, en passant par la Géorgie et aujourd’hui l’Ukraine. Bien sûr que Volodymyr Zelensky parlera de paix mais il parlera de paix avec un peuple redevenu normal, qui aura retrouvé la raison», a analysé le philosophe au micro de Laurence Ferrari.

Ce dimanche, le président français Emmanuel Macron a néanmoins défendu la thèse d’une paix «possible» entre la Russie et l’Ukraine lors d’un sommet à Rome (Italie). Le chef de l'Etat a ajouté que ce sont les Ukrainiens qui définiraient les termes de cette paix et non les Russes.