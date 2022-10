Charles III : des militants écologistes entartent la statue de cire du roi au musée Tussauds de Londres

Des militants écologistes ont entarté, ce lundi, l'effigie de cire du roi Charles III au musée londonien «Madame Tussauds», dénonçant l'exploration pétrolière et gazière.

«Des actions immédiates et non des simples mots». Ce lundi, des militants écologistes du groupe «Just Stop Oil» ont entarté avec ce qui ressemblait à un gâteau au chocolat le visage de la statue de cire du roi Charles III.

Les deux membres du groupe, qui avaient payé leurs billets pour entrer dans le musée Madame Tussauds, à Londres, ont exigé «l'arrêt des nouveaux projets pétroliers et gaziers».

BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING





Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 24, 2022