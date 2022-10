Charles III met en vente 14 chevaux ayant appartenu à la reine Elizabeth II

Le roi Charles III a mis en vente quatorze chevaux de race qui ont appartenu à la reine Elizabeth II, a annoncé la maison de vente aux enchères Tattersalls, à la BBC.

Un acte des plus communs pour la famille royale. Le roi Charles III met en vente certains chevaux de course qu'il a hérité de sa défunte mère Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier.

C'est près d'un tiers des chevaux de la reine Elizabeth II, véritable amie des animaux, qui vont être vendus aux enchères à Tattersalls Newmarket, principal commissaire-priseur de chevaux de course au Royaume-Uni et en Irlande.

des ventes Annuelles

Just Fine, qui a été le premier cheval à gagner une course au nom du roi Charles III, sera mis en vente. Il a été formé par le célèbre Sir Michael Stoute, vainqueur de cinq Derby d'Epsom, course hippique mondialement connue.

«Chaque année, ils (la famille royale, NDLR) vendaient des chevaux. Cela n'a rien d'extraordinaire», a déclaré le porte-parole de Tattersall, Jimmy George, à la BBC.

En effet, la reine Elizabeth II mettait en moyenne sept chevaux par an aux enchères. Cela fait partie du «roulement naturel» entre propriétaires et collectionneurs de chevaux de course.

Love Affairs, qui avait gagné une course au nom de la Reine deux jours avant sa mort, est également mis en vente.