Etats-Unis : la société de Donald Trump devant la justice pour fraude fiscale

Le procès de la Trump Organization, société familiale du 45e président des Etats-Unis, s’ouvre ce lundi à New York. L’entreprise est accusée de fraude fiscale.

Déjà dans le viseur de la Justice pour son rôle dans l’invasion du Capitole en janvier 2021, Donald Trump fait face à de nouveaux déboires judiciaires. En effet, le procès de sa société familiale, Trump Organization, accusée de fraude fiscale, s’ouvre ce lundi à New York.

En juillet 2021, le bureau du procureur du district de Manhattan a accusé la firme et son directeur financier de l’époque, Allen Weisselberg, d’avoir fraudé le fisc new-yorkais depuis 2005 en ayant mis en place un système d’avantages financiers non déclarés à certains cadres de l’entreprise immobilière, comme le paiement de location de voitures, de loyers ou de frais de scolarité, pour ne pas avoir à payer de charges sociales, détaille The Guardian.

La société, aujourd’hui présidée par les deux fils de l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump Jr et Eric Trump, risque une amende de 1,6 million de dollars si elle est déclarée coupable.

Le directeur financier de la Trump Organization plaide coupable

En août dernier, Allen Weisselberg, 75 ans dont près de 50 passés auprès de Donald Trump en tant qu’associé, a plaidé coupable pour les 15 chefs d'accusation retenus contre lui, dont fraude fiscale, complot, ou encore vol qualifié. Ce bras droit de l'ancien président aurait en effet été l'un des principaux bénéficiaires du système de fraude mis en place au sein de la société. Il aurait perçu 1,76 million de dollars de rémunération indirecte.

«Il a décidé de plaider coupable aujourd'hui pour mettre un terme à cette affaire et aux cauchemars juridiques et personnels qu'elle a causés pendant des années pour lui et sa famille», avait déclaré son avocat dans un communiqué. Il a été condamné à cinq mois de prison et deux millions de dollars d'amende, selon le Time, à condition de témoigner contre la Trump Organization lors du procès qui s’ouvre ce lundi. Un témoignage «inestimable» pour l'accusation, car il pourrait affirmer si les dirigeants de la firme avaient des intentions criminelles ou s'il s'agissait «d'erreurs», comme l'affirment les avocats de l'entreprise.

La société a effectivement plaidé non coupable, ses avocats affirmant que cette affaire était «une poursuite judiciaire sélective, à charge contre Donald Trump en raison de ses positions politiques.