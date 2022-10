Etats-Unis : victime d’une «amibe mangeuse de cerveau», un adolescent américain meurt après une baignade

Le 30 septembre dernier, un adolescent américain est décédé suite à une infection due à une amibe «mangeuse de cerveau» alors qu'il se baignait dans le lac Mead, entre le Nevada et l'Arizona, a-t-on appris de l'agence de presse américaine Associated Press (AP).

Une baignade qui vire au drame. Un adolescent américain a trouvé la mort après s'être baigné dans les eaux chaudes du lac Mead, près de Las Vegas (Etats-Unis), le 30 septembre dernier.

Le jeune homme, mineur mais dont l'âge précis n'a pas été communiqué, a été infecté par une amibe «mangeuse de cerveau», identifiée par les scientifiques sous le nom de «Naegleria fowleri».

Invisible à l'oeil nu, ce micro-organisme vit dans des eaux allant de 25 °C à 46 °C. «C'est une maladie très, très rare» a déclaré à l'AP, l'ancien épidémiologiste Brian Labus. «Je ne dirais pas qu'il y a matière à sonner l'alarme», a-t-il assuré.

Mortelle à 97 %

Cette amibe provoque une méningo-encéphalite amibienne primaire, une infection cérébrale qui ressemble à une méningite. Maux de tête, fièvre, nausées et vomissements sont les symptômes qui apparaissent, entre un et douze jours après l'exposition.

«Cette amibe est mortelle à 97 % mais évitable à 99 %», a déclaré Dennis Kyle à AP, professeur de maladies infectieuses et de biologie cellulaire et directeur du Center for Tropical and Emerging Global Diseases de l'Université de Géorgie. «Vous pouvez vous protéger en évitant de sauter dans une eau qui monte jusqu'à votre nez ou en utilisant des bouchons nasaux», recommande-t-il.

un seul cas à ce jour en france

Aux Etats-Unis, 154 cas d'infection et de décès dus à cette amibe ont été recensés depuis 1962. Près de la moitié se trouvaient au Texas et en Floride. En août dernier, le «Neagleria fowleri» faisait une première victime, au Nebraska.

En France, un seul cas a été déclaré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. En 2008, après une baignade en Guadeloupe, un garçon de 9 ans est décédé des suites d'une méningite foudroyante. Après des analyses, la présence de l'amibe mangeuse de cerveau avait été détectée dans la source d'eau chaude.