Italie: deux touristes français volent une gondole à Venise

Deux touristes français ont été arrêtés la semaine dernière, après avoir navigué sur une gondole volée, à Venise (Italie). Le propriétaire a décidé de porter plainte et demande plus de 10.000 euros de dommages et intérêts.

Une invraisemblable incivilité. Deux touristes français âgés d'une vingtaine d'années ont été arrêtés la semaine dernière, dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 octobre, après avoir navigué plus d'une heure à bord d'une gondole volée, sur le canal de la ville de Venise.

La scène s'est déroulée vers 1h30 du matin. Alertés par la circulation «inhabituelle» d'une gondole, ce sont les habitants qui ont prévenu la police, rapporte le quotidien Il Corriere del Veneto. Les forces de l'ordre ont interpellé les deux touristes aux alentours de 3h30 du matin, à 300 mètres seulement de leur point de départ, aux pieds du musée Guggenheim.

«Ils avaient l’air très contents. Ils n’étaient pas désolés, ils ne se sont pas excusés. Ça m’a vraiment blessé. Ils rigolaient comme si c’était un jeu», a confié Giorgio Bognolo, le propriétaire de la gondole volée, à CNN et dans des propos relayés par le site 7sur7. «La gondole est un symbole. Y toucher, c’est comme jeter des pierres sur la tour Eiffel», s'est-il insurgé.

une escapade a prix salé

Après avoir inspecté la gondole, le propriétaire a constaté que des objets de décoration tels que des draps, des coussins mais aussi les registres de trafic manquaient à l'appel.

Giorgio Bognolo a décidé de porter plainte et demande entre 10.000 et 15.000 euros pour le préjudice subi. Selon lui, les différentes affaires ont été jetées par-dessus bord.