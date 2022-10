Rishi Sunak : qui est Akshata Murty, femme d’affaires ultrafortunée, et épouse du prochain Premier ministre britannique ?

Akshata Murty, l’épouse du futur Premier ministre britannique Rishi Sunak, va devenir la nouvelle «first lady» du pays. Elle avait notamment fait parler d’elle pour son statut fiscal privilégié en avril dernier, lui permettant de ne pas payer à l'époque une partie de ses impôts.

Une femme d’affaires ultrafortunée. Akshata Murty est l’épouse du nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak. Elle s'était retrouvée sous les feux des projecteurs en avril dernier, révélant ne pas payer d’impôts sur ses revenus à l’étranger à l'époque.

En effet, elle était considérée comme «non domiciliée» au Royaume-Uni, alors qu’elle était installée à Londres depuis neuf ans. Cette affaire, en pleine crise du pouvoir d'achat, avait considérablement alimenté les critiques envers son mari, alors ministre britannique des Finances.

Si depuis le 8 avril 2022, Akshata Murty a changé ce statut par «choix» et non par «règlementation», Rishi Sunak avait dénoncé une «campagne de dénigrement» venant des rangs de l'opposition travailliste. «Salir ma femme pour m'atteindre, c'est affreux», avait-il dit lors d’une interview pour The Sun face.

Une famille qui a fait fortune dans la tech

Cette femme de 42 ans a grandi à Bangalore en Inde, fille de Narayana Murty, homme richissime qui a co-fondé Infosys en 1981. Cette entreprise n’est autre que le géant indien des technologies, dans laquelle elle détient des parts d’une valeur de près d’un milliard de dollars.

A titre comparatif, sa fortune est plus importante que celle de la défunte reine Elizabeth II, qui s’élève à l’équivalent de 420 millions d’euros, selon le journal britannique The Sunday Times

Sa mère, Sudha Murty, 72 ans et surnommée «la grand-mère préférée des Indiens», a été la première femme à être nommée ingénieure au sein du groupe automobile Tata Motors. Elle est également autrice, et a fait construire 60.000 bibliothèques en Inde.

Issue d’une éducation stricte avec son frère Rohan, Akshata Murty raconte que ses parents «nous ont élevés, mon frère et moi, avec de fortes valeurs philanthropiques, et le travail bénévole dans des zones défavorisées m'a permis de découvrir les défis auxquels sont confrontées les femmes en Inde».

une brillante femme d'affaires

C’est aux Etats-Unis que sa vie bascule, lorsque partie étudier à l’université de Stanford en Californie, elle fait la rencontre de son futur époux, Rishi Sunak. Elle était partie en 1998 pour étudier l’économie, fréquentant précédemment les bancs de l'université Claremont McKenna, à Los Angeles (Californie).

De milieux sociaux différents, les parents d'Akshata Murty acceptent qu'elle épouse ce simple fils de médecin, originaire de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, en 2009. Quelque 1.000 invités y avaient été conviés, dont des hommes politiques, des chefs d'entreprise et des joueurs de cricket.

La femme d’affaires a par ailleurs créé sa propre marque dans le secteur de la mode en 2010, nommée Akshata Designs. Trois ans plus tard, elle devient la directrice de la société d’investissements Catamaran Ventures, fondée par son mari.

Ils sont également les heureux parents de deux filles, Anoushka et Krishna, possédant plus de quatre biens immobiliers, dont une maison dans le quartier huppé de Kensington, à Londres, d'une valeur d'un peu plus de huit millions d'euros, et un appartement à Santa Monica, en Californie.