Russie : un présentateur tv suspendu après avoir appelé à «noyer» et «brûler» des enfants ukrainiens

Un présentateur de la chaîne d'Etat Russia Today, Anton Krassovski, a appelé à tuer des enfants ukrainiens lors d'une émission. Il a été suspendu.

Anton Krassovski estime que les enfants ukrainiens contestant l'occupation russe devraient être noyés ou brûlés vifs. Ce propagandiste russe a tenu ces propos jeudi 20 octobre, au cours de son émission «Antonymes», diffusée sur la chaîne YouTube de Russia Today (RT). Il a été suspendu ce dimanche 23 octobre.

La séquence en question, largement relayée sur les réseaux sociaux, s'est produite alors qu'Anton Krassovski échangeait avec l'écrivain Sergueï Lukyanenko. Ce dernier expliquait alors s'être rendu en Ukraine dans les années 1980 et y avoir rencontré des enfants ukrainiens russophones estimant qu'ils vivraient mieux sans l'occupation russe.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022