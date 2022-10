Emmanuel Macron a demandé au pape François d'appeler Vladimir Poutine et Joe Biden

Le président français Emmanuel Macron, en déplacement ce lundi au Vatican, a demandé au pape François d'appeler le président russe Vladimir Poutine, le patriarche orthodoxe russe Kirill ainsi que le président américain Joe Biden, dans le cadre d'un processus de paix.

Une demande de bon sens. Emmanuel Macron, en déplacement en Italie hier et venu rencontrer le souverain pontife au Vatican, a annoncé avoir demandé à ce dernier de parler avec les présidents russe et américain.

«J'ai encouragé le pape François à appeler Vladimir Poutine et le patriarche Kirill de Moscou, mais aussi Joe Biden», a assuré le chef de l'Etat à nos confrères de l'hebdomadaire Le Point.

Le président français estime avoir besoin «que les Etats-Unis s'assoient autour de la table pour favoriser le processus de paix en Ukraine».

Emmanuel Macron continue de faire l'intermédiaire

Un peu plus tôt dans la journée de lundi, Emmanuel Macron avait souligné l'importance du dialogue, et assumé «le fait d'avoir continué à échanger avec les deux parties (la Russie et l'Ukraine)».

Nous soutenons la résistance ukrainienne, nous sanctionnons la Russie, nous parlons aux autorités ukrainiennes et aux autorités russes pour, lorsque les conditions seront réunies sur le terrain et acceptables pour les Ukrainiens, bâtir la paix. pic.twitter.com/C5K6RX0naf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 21, 2022

Le chef de l'Etat français a souligné une nécessité de «dialogue religieux», entre l'Eglise catholique et orthodoxe russe.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février dernier, le pape François n'a cessé de condamner le conflit, tout en tentant de maintenir un dialogue diplomatique avec Moscou et l'Eglise orthodoxe russe, représentée par le patriarche Cyrille, un proche de Vladimir Poutine, qui s'est montré très aligné sur les positions du Kremlin.