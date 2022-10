«Où allons-nous ?» : Joe Biden semble perdu dans les jardins de la Maison Blanche (vidéo)

Après avoir planté un arbre dans les jardins de la Maison Blanche lors d'une cérémonie, Joe Biden a semblé être un peu tête en l’air. En voulant quitter les lieux, le président américain s’est vite rendu compte qu’il n’allait pas dans la bonne direction, avant de solliciter l'aide de ses officiers de sécurité.

Désorienté ? Ce lundi 24 octobre, le président américain Joe Biden et son épouse Jill ont planté un arbre à l’occasion d’une cérémonie en l’honneur des 50 ans de travail du jardinier de la Maison Blanche Dale Haney.

Toutefois, en voulant quitter les lieux, le chef d’État américain a semblé se perdre un instant. Suivant les images relayées sur les réseaux sociaux, Joe Biden s’est ainsi retourné vers ses collaborateurs en leur demandant «où allons-nous ?» avant d’ajouter : «et si je voulais aller par là ?».

«Vous pouvez aller par là si vous le souhaitez, vous pouvez faire ce que vous voulez», lui répond alors un membre de son personnel. «Oui, je remarque combien de liberté j’ai», a ironisé Joe Biden en rejoignant sa femme.

Joe Biden seen wandering in the wrong direction before saying “where are we going?” and being directed “this way sir” by his handlers.





