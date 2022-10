Royaume-Uni : les 3 principaux défis de Rishi Sunak

Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, nommé par le roi Charles III ce mardi, hérite d'un pays fracturé et en perte de confiance. Des défis majeurs se dressent face à lui.

affronter la crise économique et sociale

Flambée de l'énergie, inflation à plus de 10%, grèves, défiance des marchés : le Premier ministre Rishi Sunak hérite d'une économie britannique à genoux et d'une situation sociale explosive.

Depuis des mois, le pays enchaîne les épreuves. La pandémie, l'impact du Brexit devenu effectif en janvier 2021, la guerre en Ukraine, la flambée des coûts de l'énergie et de l'alimentation, et son corollaire la montée de la pauvreté avec des millions de Britanniques noyés sous les factures.

A cela s'est ajouté le chaos politique, avec les scandales du gouvernement de Boris Johnson et dernièrement la tempête provoquée par le «mini-budget» de l’éphémère Première ministre Liz Truss. Ce plan d'une ampleur colossale, alliant baisses d'impôts et aides aux factures énergétiques, avait fait fuir les investisseurs et précipité la chute de la dirigeante conservatrice.

Ex-chancelier de l'Echiquier de Boris Johnson, Rishi Sunak est issu du monde des affaires qu'il va devoir s'atteler à rassurer. Le nouveau Premier ministre a d'ores et déjà sabré les ambitieuses promesses de Liz Truss. Il travaille à un plan budgétaire de moyen terme pour le 31 octobre, qui devrait annoncer des coupes dans la dépense publique et de possibles hausses d'impôts, qui pourraient notamment viser les secteurs énergétique et bancaire.

Alors que Rishi Sunak a annoncé des «décisions très dures» à venir, c'est le spectre de l'austérité qui plane désormais sur le Royaume-Uni, une pilule qui pourrait être amère à faire avaler de la part du richissime Rishi Sunak, dont l'épouse est héritière d'une des plus grandes fortunes indiennes.

rassembler le parti conservateur

Le Royaume-Uni et le parti conservateur qui dirige le pays depuis douze ans sont fragilisés par une forte instabilité politique. Pas moins de cinq Premier ministres conservateurs se sont succédé depuis 2016.

Aujourd'hui, les «Tories» semblent plus divisés que jamais. Boris Johnson a chuté en juillet après avoir perdu la confiance d'une soixantaine de membres de son gouvernement. Liz Truss, restée en poste seulement 44 jours, n'a jamais réussi à convaincre ses collègues.

Une majorité de députés conservateurs ont soutenu la candidature de Rishi Sunak, ce qui semble lui donner une solide légitimité. Mais pour les nombreux partisans de Boris Johnson, le nouveau Premier ministre traîne la réputation de traître. Il avait en effet claqué la porte du gouvernement début juillet, suivi ensuite par une soixantaine de collègues, acculant «BoJo» à la démission après une série de scandales.

Connu pour avoir eu avec des relations tendues avec son ministre des Finances, Boris Johnson, qui a renoncé à un «come-back» au 10 Downing Street, a néanmoins adressé mardi ses «félicitations» à Rishi Sunak pour son accession au pouvoir en ce jour «historique».

résoudre le casse-tête nord-irlandais

Partisan du Brexit, Rishi Sunak va devoir gérer la question épineuse des dispositions post-Brexit en Irlande du Nord, province britannique frontalière de la République d'Irlande membre de l'Union européenne.

Londres a introduit un projet de loi pour revenir de manière unilatérale sur certaines mesures clés de cet accord, dénoncé par les unionistes attachés au maintien au sein du Royaume-Uni. Rishi Sunak a déjà exprimé son soutien à ce projet de loi, mais Bruxelles menace de représailles commerciales.

Sur place la situation est tendue. La vie politique de la province est bloquée, sans exécutif ni Assemblée. Or, si les députés locaux ne siègent pas d'ici au vendredi 28 octobre, des élections législatives devront être organisées à la mi-décembre. Les dernières élections avaient donné vainqueur le Sinn Fein, parti favorable à la réunification des deux Irlande.