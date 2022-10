«Voter ne fera pas sortir plus vite l'album de Rihanna, mais...» : quand Barack Obama appelle les jeunes à voter pour les élections de mi-mandat

Dans une vidéo publiée ce lundi sur les réseaux sociaux, l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama a incité les jeunes Américains à voter pour les élections de mi-mandat, cruciales pour les démocrates.

«Notre futur en dépend». Le 44e président des Etats-Unis Barack Obama a lancé lundi un appel aux citoyens américains, afin qu’ils se rendent aux urnes pour le scrutin de mi-mandat. A deux semaines d'élections législatives cruciales pour la suite du mandat de Joe Biden, les Républicains semblent bien placés pour priver le président démocrate de sa majorité au Congrès.

«J’ai beaucoup entendu récemment comment voter ne résout pas tout et je peux voir pourquoi vous pourriez penser cela», a déclaré l’ancien président Barack Obama dans cette séquence d’environ 2 minutes 30.

Young people have the power to change the direction of our country by voting in this election. Climate change, reproductive rights, gun safety—all the issues you care about are on the ballot.





Register to vote at https://t.co/d5gaMVbvSL and encourage your friends to do the same. pic.twitter.com/F5nWvo0XIO

— Barack Obama (@BarackObama) October 24, 2022