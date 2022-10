Le chancelier allemand Olaf Scholz à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron

Alors que les relations entre la France et l’Allemagne ne sont pas au beau fixe, le chancelier Olaf Scholz est attendu à Paris ce mercredi par Emmanuel Macron.

Il est temps d’apaiser les tensions. Malgré les sujets de discordes entre la France et l’Allemagne, notamment sur la crise du gaz et les questions de défense, Olaf Scholz est attendu à Paris ce mercredi par Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée pour un déjeuner de travail.

La guerre en Ukraine a effectivement eu comme conséquence inattendue de fragiliser les relations entre la France et l'Allemagne. Un conseil des ministres franco-allemands, prévu ce mercredi, avait été annulé, reportant des échanges pourtant essentiels en période de crise énergétique, économique et militaire.

«Après leurs échanges, à Berlin le 3 octobre et en amont du Conseil européen le 20 octobre, les deux dirigeants poursuivront leur discussion en matière de défense, d’économie et d’énergie afin de renforcer les coopérations franco-allemandes», a fait savoir l'Élysée. La semaine dernière, les deux chefs d’Etat ont effectivement eu l’occasion de se parler quelques minutes avant le sommet européen de Bruxelles. Un tête-à-tête qui a permis de «clarifier beaucoup de choses», selon les mots du président français.

«La France est notre allié le plus proche» et «les relations sont tout à fait correctes», avait ensuite commenté un porte-parole du gouvernement allemand lors d'une conférence de presse vendredi dernier. «Il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers jours, mais beaucoup de choses sont dénuées de fondement», avait-il ajouté.

Pourtant, les sujets de discordes entre les deux pays européens sont bien présents. Paris et Berlin n’arrivent notamment pas à s’entendre sur le plafonnement des prix du gaz dans l’Union européenne, auquel l’Allemagne s’oppose toujours. Le dossier de l’armement, et notamment d’un bouclier anti-missile européen, devrait également être au cœur des discussions entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron.

«Cet entretien sera aussi l’occasion d’aborder les derniers développements concernant la guerre menée par la Russie, toujours dans le même esprit de soutien indéfectible à l’Ukraine. Le Chancelier de la République fédérale pourra notamment rendre compte des décisions prises lors de la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine qui aura eu lieu la veille, le 25 octobre, et qui est organisée dans le cadre de la présidence allemande du G7 en lien avec la Commission européenne», a ajouté la présidence française.