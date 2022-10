«Rachid Sanook» : Joe Biden félicite Rishi Sunak en écorchant son nom

En voulant féliciter Rishi Sunak, fraîchement nommé à la tête du gouvernement britannique, le président américain Joe Biden a écorché son nom, l’appelant «Rachid Sanook».

Encore une sortie ratée. Lors d’une cérémonie organisée à la Maison Blanche à l’occasion de la fête indienne Divali, lundi 24 octobre, le président américain Joe Biden a adressé ses meilleurs vœux à la communauté hindoue aux Etats-Unis. Et le chef d’Etat en a également profité pour féliciter Rishi Sunak, fraîchement nommé Premier ministre britannique.

Toutefois, pendant son allocution, Joe Biden a écorché le nom du nouveau chef du Parti conservateur en le prononçant «Rachid Sanook».

«Du côté du Royaume-Uni, nous avons appris que Rachid Sanook a été nommé Premier ministre et chef du Parti conservateur», a affirmé Joe Biden, sous les applaudissements de la foule présente sur place.

«Comme le dit mon frère : Allez comprendre !», a-t-il ajouté.

US President Joe Biden hails the "groundbreaking milestone" of "Rashid Sanook" becoming Prime Minister. pic.twitter.com/jcmPA4zPyv

Le dirigeant américain a ensuite qualifié le choix de nommer Rishi Sunak d’«assez étonnant» et d’«étape révolutionnaire».

Cet impair n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux. «Rachid Sanook a remplacé Liz Truffle», a ironisé un internaute sur Twitter. «Qui est cet imposteur Rishi Sunak alors ? Nous avons été infiltrés...», a plaisanté un autre utilisateur. Pire encore, un compte Twitter au nom de «Rachid Sanook» a été créé et ce dernier a «remercié le président Joel Bidet pour ses aimables paroles».

I cannot thank President Joel Bidet enough for his kind words. @JoeBiden #greatleaders

— Rashid Sanook (@RashidSanook) October 25, 2022