Rencontre entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron : un échange «amical» et «très constructif»

Le chancelier allemand Olaf Scholz était convié à l’Elysée ce mercredi pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron. Un échange «amical» et «très constructif», selon Paris et Berlin.

L’amitié franco-allemande renouée ? En pleine crise de l’énergie et de la défense, les relations entre Paris et Berlin étaient plus distendues. Le chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont toutefois rétabli le dialogue ce mercredi, lors d’un déjeuner de travail à l’Elysée, qui a duré plus de trois heures.

Cet échange a permis d’évoquer «les perspectives vers lesquelles l'Europe veut et doit aller», signe d’une «très bonne et très intensive coopération» entre la France et l’Allemagne, selon des sources diplomatiques allemandes. L’entretien a également été jugé «très constructif» par l’Elysée.

Bonjour @EmmanuelMacron, à Paris. Das war ein sehr gutes und wichtiges Gespräch heute -



zur europäischen Energieversorgung, zu steigenden Preisen und gemeinsamen Rüstungsprojekten. Deutschland und Frankreich stehen eng zusammen und gehen die Herausforderungen gemeinsam an. pic.twitter.com/7nO5X1cpdt — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 26, 2022

«C'était une très bonne et importante conversation aujourd'hui - sur l'approvisionnement énergétique européen, la hausse des prix et les projets d'armement communs. L'Allemagne et la France sont proches et relèvent ensemble les défis», a tweeté le chancelier allemand en fin de journée. Trois sujets qui ont été source de tension entre Paris et Berlin ces dernières semaines, notamment en raison du refus de l’Allemagne de plafonner les prix du gaz au niveau européen, ou de son projet de bouclier anti-missile européen, qu'Emmanuel Macron ne soutient pas.

L’Elysée a ajouté que des «groupes de travail de réflexion» ont été mis en place sur ces trois sujets pour davantage de dialogue entre les deux pays.

Aucune annonce n’a cependant été faite à l’issue de cette rencontre, mais les deux chefs d’Etats se sont mis d’accord pour se revoir prochainement, avant et après une visite d’Olaf Scholz en Chine et une autre d’Emmanuel Macron aux Etats-Unis.