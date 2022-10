Lithium : France, Portugal, Serbie… où sont les plus grands gisements en Europe ?

Alors qu'Imerys, géant mondial de l'exploitation des mines de lithium, a annoncé, lundi 24 octobre, le lancement d'un projet dans l'Allier d'ici à 2027, cet élément tend, un peu plus, à s'imposer comme l'énergie renouvelable de demain partout sur la planète. Mais où le trouve-t-on en Europe ?

Un or blanc très convoité. Indispensable pour la conception des batteries des véhicules électriques - qui vont profiter de l'interdiction de la vente de voitures à moteur thermique en 2035 en Europe - le lithium est devenu une source d'énergie très recherchée.

Sur la planète, l'extraction et de la production de lithium se fait principalement en Amérique du Sud, notamment au Chili, et en Asie qui détiennent 42% des réserves mondiales. Ces régions sont suivies de l'Australie (26 %) et de l'Argentine (10 %).

Mais sur le continent européen, on trouve aussi du lithium. Les principaux gisements se situent au Portugal, en Serbie et même en France, avec la découverte du potentiel de la mine de Beauvoir située dans l'Allier.

LE potentiel du Portugal

L'Union européenne s'est fixée pour objectif la production de 25 % des batteries d'ici à 2030, et compte bien sur le Portugal pour concrétiser ces ambitions.

Le Portugal détiendrait plus de 60 millions de tonnes de lithium, faisant d'elle la nation en Europe la plus garnie. D'ailleurs, Lisbonne devrait prochainement signer un juteux contrat pour l'exploitation d'une mine géante située dans la région de Barroso (Nord du pays), où près de 287.000 tonnes de lithium devraient servir à la production de 500.000 batteries de véhicules électriques neufs par an.

LE PARI DE LA FRANCE

L'Hexagone aussi fait figure de bon réservoir. Lundi 24 octobre, le groupe Imerys a annoncé hier son arrivée dans l'Allier pour exploiter un gisement, évalué dans un premier temps à environ 320.000 tonnes par le bureau national de recherches géologiques et minières (BRGM).

Pour autant, le groupe Imerys a finalement annoncé un réservoir de 800.000 tonnes, après les dernières estimations.

Le trésor inexploité en Serbie

Alors qu'en Serbie, le nombre de lithium exploitable dans les mines est quantifié à près de 1,2 million de tonnes - le chiffre peut varier puisqu'il s'agit d'estimations NDLR - un profond désaccord entre la population et le gouvernement a toutefois fait avorter un important partenariat.

En effet, le 20 janvier dernier, la Première ministre Ana Brnabic avait annoncé l'arrêt du projet d'exploitation d'une mine de lithium par la compagnie Rio Tinto, dans la région de Jadar. La population locale s'était élevée contre ce projet qu'ils considéraient comme très polluant.

Le groupe minier multinational anglo-australien projetait un investissement de plus de 2,1 milliards d'euros afin d'exploiter ce gisement, considéré comme l'un des plus importants en Europe.