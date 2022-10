Prince Harry : titre, date de publication...Ce qu'il faut savoir des mémoires à paraître du duc de Sussex

Sur Twitter, la maison d’édition Penguin Random House a révélé que les mémoires du prince Harry, un ouvrage intitulé «Spare» avec le visage du duc de Sussex en couverture, seront publiées le 10 janvier prochain.

Le compte-à-rebours a commencé. Alors que le livre devait initialement être publié en ce mois d’octobre, avant que la date ne soit repoussée en raison du décès d’Elizabeth II, ce sera finalement le 10 janvier 2023 qu’il sera possible de découvrir le contenu de «Spare» (Le Suppléant, en VF) – qui sera publié en France aux éditions Fayard – l’ouvrage tant attendu du prince Harry dont le visage apparaît en gros plan en couverture.

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.





SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/mu9zlwYflf pic.twitter.com/Uq0Noch08C

