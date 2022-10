Un Italien arrêté pour ses projets terroristes «au nom de la défense de la race blanche»

Un suprémaciste Italien a été arrêté alors qu'il tentait de se procurer des armes pour mener des actes terroristes.

Arrêté ce jeudi 27 octobre alors qu'il projetait d'acquérir des armes, un jeune italien est soupçonné d'avoir voulu mener des actes de terrorisme «au nom de la défense de la race blanche». Résidant à Bari, dans l'est de l'Italie, il est membre de l'organisation suprémaciste américaine «The Base».

D'après les informations révélées par la police, ce jeune homme est soupçonné de «recrutement à des fins de terrorisme, propagande et incitation à la violence» pour des motifs «raciaux, ethniques et religieux».

Un admirateur d'Anders Breivik

Il est décrit comme un «loup solitaire» qui s'est radicalisé sur le réseau social «Sieg Heil». Il y diffusait des contenus «antisémites, misogynes et néonazis» et cherchait à «se procurer des armes et la capacité d'en construire grâce à l'acquisition d'une imprimante 3D», ajoutent les forces de l'ordre.

A son domicile, des symboles runiques et des inscriptions à la gloire du terroriste d'extrême droite Anders Behring Breivik ont été découverts. Ce dernier a tué 77 personnes en Norvège, en 2011.

Des dessins similaires avaient été observés sur le fusil semi-automatique de Payton Gendron en mai dernier. Ce suprémaciste américain, âgé de 18 ans, avait utilisé cette arme pour tuer dix victimes, des personnes noires en majorité, dans un supermarché de Buffalo.