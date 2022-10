Charles III : comment le nouveau roi compte empêcher Harry et Andrew d’assurer son intérim

Charles III s'apprêterait à modifier la loi britannique pour éviter que les princes Harry et Andrew, en retrait de la famille royale, puissent assurer son intérim quand il est malade ou à l'étranger, ont rapporté des médias britanniques ce jeudi.

Il s'agirait d'éviter toute situation qui pourrait être embarrassante. Charles III souhaiterait changer officiellement les règles du protocole pour que seuls les membres actifs de la famille royale puissent assurent son intérim lorsqu’il est malade ou à l’étranger.

En vertu d’une loi de 1937, le monarque peut en effet être remplacé pour certaines tâches, comme la signature de documents officiels lors de ses absences par son époux ou épouse, mais également par les quatre premiers adultes dans l'ordre de succession.

Pour Charles, il s'agit de la reine consort Camilla, de ses fils William et Harry, de son frère Andrew et de sa nièce Beatrice. Mais le prince Harry, qui est d’ailleurs sur le point de révéler des mémoires qui devraient encore faire grand bruit, est très en froid avec son père, surtout depuis qu'il a souhaité s'affranchir de ses obligations royales, et qu'il a fait des révélations peu reluisantes sur sa famille et sa manière de traiter son épouse Meghan Markle, avec qui il est parti vivre aux Etats-Unis. Quant au prince Andrew, il a perdu ses titres militaires, sur décision d’Elisabeth II, après des accusations d'agressions sexuelles et suite à son implication dans la sordide affaire de trafic sexuel de Jeffrey Epstein.

Pour éviter qu'un de ces deux princes déchus n'ait un jour à assurer l'intérim du roi, il se pourrait que la liste des personnes pouvant remplacer le monarque soit élargie, rapportent plusieurs médias britanniques. Charles III souhaiterait inclure à la liste des personnes susceptibles de le suppléer, sa soeur, la princesse Anne et son autre frère, le prince Edward. Cette solution permettrait de ne pas avoir recours à Harry et Andrew, sans toutefois leur faire l'affront de les exclure formellement.

Selon le Telegraph, une modification de la loi pourrait avoir lieu «dans les prochaines semaines», et constitue «une étape logique» avant les déplacements à l'étranger prévus par Charles et Camilla en 2023.

Le palais de Buckingham n'a pas réagi, mais le sujet a été abordé lundi à la Chambre des Lords, le parlementaire Stephen Benn se demandant s'il n'était «pas temps de discuter avec le roi d'un amendement» de la loi.

In the House of Lords today, there was a question about reforming the Regency Acts. Government didn’t rule out making changes, but really rule it in. I think this was the first time the issue of Princes Harry & Andrew being Counsellors of State has been raised in Parliament.

— Craig Prescott (@craigprescott) October 24, 2022