Qatar : des centaines de travailleurs migrants expulsés avant la Coupe du monde

Plusieurs milliers de travailleurs étrangers ont été expulsés d’une dizaine d’immeubles à Doha (Qatar), pour laisser la place aux touristes étrangers qui vont assister à la Coupe du monde de football.

Les autorités qataries ont expulsé des centaines de travailleurs migrants de bâtiments situés au centre de Doha, en pleins préparatifs de la Coupe du monde de football, ont rapporté samedi des habitants et des ouvriers à l’AFP. Dans un bâtiment qui abritait 1.200 personnes, l'avis d'expulsion n'aurait été communiqué que deux heures avant la venue des autorités. Les forces de l’ordre ont eu pour demande de forcer les habitants à partir avant de verrouiller les accès.

Un membre du gouvernement dément formellement

Des employés municipaux et des agents sont arrivés mercredi soir pour nettoyer et fermer une douzaine de bâtiments, un peu plus de trois semaines avant le début du Mondial le 20 novembre, ont expliqué des résidents. Un membre du gouvernement aurait déclaré que ces expulsions n’avaient aucun rapport avec la tenue de la prochaine Coupe du monde, mais plutôt avec la volonté de réorganiser la ville. De plus, il a tenu à rappeler qu’une loi qatarie interdisait les camps de travailleurs dans les zones résidentielles familiales. Enfin, il a affirmé que tous les travailleurs ont été relogés.

La zone concernée, en grande partie située dans le quartier Al-Mansoura, a été réaménagée ces dernières années et certains supporters de la Coupe du monde y séjourneront. Selon un porte-parole du gouvernement, les bâtiments étaient «inhabitables». Il a ajouté que les autorités avaient agi en vertu d'une loi de 2010 contre «les logements informels». Un préavis a été donné aux occupants et «les autorités s'assurent toujours que les personnes soient relogées dans un endroit sûr et approprié», selon la même source.