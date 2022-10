Rachat de Twitter : Elon Musk veut former un conseil de modération

Elon Musk, devenu propriétaire de Twitter jeudi, a annoncé ce vendredi 28 octobre qu'il comptait doter la plate-forme d'un «conseil de modération des contenus avec des points de vue très divers».

Une nouvelle ère pour Twitter. «Que la fête commence», a tweeté vendredi le patron de Tesla (véhicules électriques) et SpaceX (vols spatiaux), grand amateur de provocations. En parallèle, Elon Musk a d'ores et déjà annoncé qu'il allait doter Twitter d'un «conseil de modération des contenus avec des points de vue très divers»

«Aucune décision majeure sur les contenus ou réactivation de compte n'aura lieu sans l'intervention du conseil, a précisé dans son tweet le multimilliardaire qui s'est érigé en défenseur ultime de la liberté d'expression.

Elon Musk qui s'érige en défenseur ultime de la liberté d'expression, fait craindre aux observateurs un regain d'abus (harcèlement, racisme, désinformation) sur l'application. Notamment, il a ouvert la porte à un retour de Donald Trump, évincé de Twitter après avoir soutenu ses partisans qui ont pris part à l'assaut du Capitole en janvier 2021. Or les marques, qui représentent l'essentiel des revenus de Twitter, préfèrent généralement adosser leurs pubs à des contenus consensuels.

Toutefois, le nouveau propriétaire a tenté de rassurer en annonçant la formation prochaine d'une «conseil de modération des contenus avec des points de vue très divers». Car il est «important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique en ligne où une grande variété d’opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence», a-t-il écrit dans un message spécifiquement adressé aux annonceurs.

Il y assure aussi qu’il n’a pas engagé cette acquisition parce que c’était «facile» ou «pour se faire de l’argent», mais pour «essayer d’aider l’humanité».

En Europe, le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a prévenu le milliardaire que Twitter allait devoir respecter la nouvelle réglementation de l’UE sur le numérique qui contraint les grandes plateformes à modérer leurs contenus. «En Europe, l’oiseau volera selon nos règles européennes», a tweeté Thierry Breton.

@elonmusk





In Europe, the bird will fly by our rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022