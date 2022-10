Bousculade à Séoul : les terribles images du drame

Au moins 151 personnes, dont 19 étrangers, ont perdu la vie ce samedi lors d’une bousculade dans des célébrations d’Halloween dans le quartier d’Itaewon à Séoul (Corée du Sud). Les images relayées de cette nuit dramatique font froid dans le dos, mêlant panique, désespoir et effroi.

Qu’ils viennent d’anonymes ou des plus grands dirigeants du monde, les soutiens ont afflué après cette nuit dramatique. Ce samedi, au moins 151 personnes, dont 19 étrangers, ont péri dans une bousculade lors de célébrations d’Halloween dans le quartier d’Itaewon à Séoul (Corée du Sud). Parmi les 19 étrangers retrouvés morts, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a publié un communiqué ce dimanche pour faire part du décès d’un Français dans la catastrophe.

Les images provenant de Reuters ont permis de comprendre l’étendue de la foule présente au moment du drame (attention, certaines images peuvent choquer, ndlr).

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least 149 people, mostly teenagers and young adults in their 20s, were killed in South Korea when a crowd celebrating Halloween surged into an alley in a night-life area of Seoul https://t.co/ZBB3cKhxO5 pic.twitter.com/evlVibGuUw — Reuters (@Reuters) October 29, 2022

Une courte vidéo réalisée par un amateur a également montré les personnes bloquées sous les corps après le mouvement de foule, expliquant les nombreux arrêts cardiaques et asphyxies constatés.

NUIT D’HORREUR À SÉOUL - Autre image en provenance du quartier d’Itaewon où l’on peut voir des dizaines de personnes, empilées les unes sur les autres, suite à la bousculade survenue en pleine fête d’Halloween (via @RebeccaRambar). pic.twitter.com/35eGB9FavK — Le Globe (@LeGlobe_info) October 29, 2022

Une autre vidéo a montré les secouristes, mais aussi les témoins de l’événement, à l’œuvre avec des massages cardiaques pour tenter de ramener à la vie les nombreuses personnes touchées par le mouvement de foule.

In #Seoul, hundreds of people were killed during #Halloween festivities, and thousands injured. A huge stampede was initiated when a massive crowd tried to enter a popular bar in Seoul's nightlife district, #Itaewon. Many people suffocated or experienced heart attacks. #BREAKING pic.twitter.com/JAnCBB8nX7 — (@newsflash_TF) October 29, 2022

Dans la panique, certaines personnes prises au piège dans la foule ont tenté de s’échapper par tous les moyens. Sur cet extrait, un homme a tenté de s’extirper de la foule en escaladant une paroi.

SUIVI - #CoréeDuSud : A #Itaewon, des personnes ont tenté de s'échapper de la bousculade mortelle par tous les moyens possibles. Des dizaines d'autres personnes sont resté coincées sous d'autres personnes et sont mortes asphyxiées. #이태원 #SouthKorea #Halloween #Seoul pic.twitter.com/1PSvN6ovZ5 — FranceNews24 (@FranceNews24) October 29, 2022

Sur la dernière vidéo, permettant de comprendre l’ampleur de la catastrophe, les corps de nombreuses victimes ont été recouverts de draps jaunes avant d’être transportés par les urgences.

Mouvement de foule à Séoul.



Les médias rapportent que le nombre de morts à Séoul est passé à 146. AFP #CoreeduSud pic.twitter.com/dM2t4zsUfK — Ezints (@ezints) October 29, 2022

Une vague mondiale de soutien

En réaction à ce triste événement, le pape François a adressé ses prières ce dimanche aux victimes de la bousculade. Il a notamment demandé aux fidèles de prier pour les «nombreuses personnes, en particulier les jeunes, qui sont morts la nuit dernière à Séoul».

Le président de la République Emmanuel Macron a partagé sur Twitter «une pensée émue pour les habitants de Séoul et pour l’ensemble du peuple coréen après le drame d’Itaewon».

Une pensée émue ce soir pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen après le drame d'Itaewon. La France est à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2022

De son côté, le président américain Joe Biden a adressé en son nom et celui de sa femme Jill leurs «plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers à Séoul. Nous pleurons avec le peuple de la République de Corée».

Jill and I send our deepest condolences to the families who lost loved ones in Seoul. We grieve with the people of the Republic of Korea and wish for a quick recovery to all those who were injured. The United States stands with the Republic of Korea during this tragic time. — President Biden (@POTUS) October 29, 2022

Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni Rishi Sunak a également partagé ses «pensées à tous les Sud-Coréens en cette période très pénible».