Corée du Sud : ce que l'on sait sur le mouvement de foule ayant fait 151 morts

Alors que cela devait être un moment de fête et de retrouvailles, la soirée d'Halloween dans les rues de Séoul (Corée du Sud) a viré au drame. Plus de 150 personnes ont perdu la vie lors après un mouvement de foule.

Un mouvement de foule a fait 151 morts à Séoul (Corée du Sud), ce samedi 29 octobre, dans le quartier de Itaewon où 100.000 personnes s’étaient rassemblées pour fêter Halloween. Ce quartier est connu pour son atmosphère cosmopolite, ses bars et ses lieux de fête en tout genre dans un dédale d'étroites ruelles.

Une première fête d’Halloween depuis la pandémie

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, les habitants de la capitale de la Corée du Sud ont décidé de se retrouver dans cet endroit de la ville pour fêter Halloween. Si l’on pouvait imaginer qu’un tel événement allait pousser de nombreux Coréens à se déplacer sur les lieux, ils n’ont pas été plus à l’étroit qu’à l’accoutumée dans le quartier de Itaewon selon le ministre de l’Intérieur du pays. «L'importance de la foule attendue à Itaewon n'était pas très différente des années précédentes, donc je pense que le personnel déployé l'a été à une échelle similaire à auparavant», a déclaré le ministre de l'Intérieur Lee Sang-min.

Il a précisé qu'un «nombre considérable» de policiers se trouvaient au même moment dans un autre quartier de la capitale pour encadrer une grosse manifestation. Toutefois, des commerçants établis dans le quartier depuis une trentaine d'années ont dit à l'AFP que la foule était d'une taille «sans précédent».

22h : début du mouvement de foule

L'accident s'est produit samedi vers 22h00, heure locale, près de l'hôtel Hamilton, situé sur une avenue principale entourée de ruelles en pente raide. Une bousculade a provoqué un mouvement de foule dans la capitale de la Corée du Sud et rapidement, de nombreuses personnes ont été victimes d’arrêts cardiaques. «Le grand nombre de victimes est dû au fait que beaucoup de gens ont été piétinés lors de la fête d'Halloween», a indiqué un responsable des pompiers de la capitale sud-coréenne, Choi Seong-beom.

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré la foule, très dense, mais initialement calme, succomber brusquement à la panique alors que des personnes ont chuté les unes sur les autres dans une ruelle étroite et en pente raide. Sur Twitter, des témoins oculaires ont raconté avoir vu les gens «tomber comme des dominos». Selon les experts, la mort dans un mouvement de foule se produit le plus souvent par suffocation.

«Les gens ne pouvaient pas avancer et poussaient et poussaient. C'était une colline raide, donc les gens tombaient les uns sur les autres», a raconté un témoin. «Les gens qui étaient à l'arrière poussaient et poussaient parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'avant».

L’élément déclencheur du mouvement de foule toujours méconnue

L'élément déclencheur de la bousculade n'a pas encore été établi. Et dans l'attente d'une explication officielle, les rumeurs ont explosé. Certains médias locaux ont spéculé sur la présence dans un bar d'Itaewon d'une célébrité qui aurait déclenché une ruée de curieux. D'autres rumeurs en ligne expliquant la tragédie par une fuite de gaz ou un incendie dans une discothèque ou encore une distribution de «bombons à la drogue» dans la foule.

Autant de rumeurs démenties par la police et qu'aucun témoin n'a décrit à l'AFP. Les experts avertissent que la cause du désastre est probablement beaucoup plus prosaïque : le manque de planification et de mesures de contrôle de la foule par les autorités.

UN BILAN PROVISOIRE DE 151 MORTS DONT UN Français

Le mouvement de foule, dont on ignore pour le moment ce qui l'a déclenché, a fait au moins 151 morts, dont 19 étrangers de diverses nationalités, 97 femmes et 54 hommes, ont indiqué les pompiers à l'AFP. Ils ont ajouté que la catastrophe avait fait 89 blessés.

Parmi les étrangers tués figurent des ressortissants d'Iran, de Chine, d'Ouzbékistan et de Norvège, selon l'agence Yonhap. Deux Russes figurent aussi parmi les morts, selon l'agence Tass. Le porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a rapporté le décès d'un Français dans un communiqué. «C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l'un de nos compatriotes lors du drame de Séoul. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, via son centre de crise et de soutien et son ambassade à Séoul, est pleinement mobilisé pour accompagner et soutenir la famille de notre compatriote», peut-on lire dans le communiqué. Les autorités de Séoul ont par ailleurs fait état de 355 personnes manquantes tôt dimanche matin.

Une enquête promise par le gouvernement

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis dimanche une enquête «rigoureuse» lors de sa prise de parole après le drame. L’ambition sera de déterminer les causes de la catastrophe, une des plus graves de l'histoire récente de la Corée du Sud, et s'assurer qu'elle «ne se reproduise plus».

À l’international, les dirigeants de nombreux pays ont déjà réagi. Le président français Emmanuel Macron a exprimé «une pensée émue pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen».