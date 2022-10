Élection présidentielle au Brésil : les électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour

Ce dimanche 30 octobre, l'actuel président du Brésil, Jair Bolsonaro, est opposé à l'ancien chef d'État Luiz Inácio Lula da Silva, pour le second tour de l'élection présidentielle.

A la suite du premier tour, le 2 octobre dernier, Jair Bolsonaro (43,20 %), le président sortant d’extrême-droite, a été devancé par l’ancien président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, dit Lula (48,43 %), de cinq points uniquement.

Selon les derniers sondages Datafohla, publiés le 27 octobre, Lula, le fondateur du Parti des travailleurs (PT), qui concourt à sa sixième présidentielle, l'emporterait avec 53 % des suffrages exprimés. Mais avec ce faible écart, tout peut arriver lors de l’annonce des résultats, qui tomberont demain dans la nuit.

Tous les Brésiliens de 18 à 70 ans sont attendus dans les urnes, puisque le vote est obligatoire pour cette tranche d’âge. Pourtant, cela n’a pas empêché plus de 30 millions de Brésiliens sur les 156 millions d'électeurs, de s’abstenir, selon Franceinfo.

Une campagne sous tension

Ce second tour mettra fin à plusieurs mois de campagne rythmés par un climat délétère et des échanges houleux entre les deux camps, notamment pendant le premier débat de l’entre-deux tours, ou les deux candidats se sont tour à tour traité de «menteur» et de «corrompu».

Jair Bolsonaro, le président sortant, a également déclaré qu'il n'accepterait les résultats que «s'il ne se passe rien d'anormal». Ce qui fait craindre à certains commentateurs qu'en cas de défaite, ne se produise un épisode similaire à l’assaut du Capitole américain, lors de l’élection de Joe Biden en janvier 2021.