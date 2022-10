Élection présidentielle au Brésil : polémique autour de barrages filtrants retenant les électeurs

Alors que les Brésiliens sont invités à voter pour leur futur président ce dimanche 30 octobre, le Tribunal supérieur électoral a demandé la levée des barrages filtrants de la police fédérale qui ont retardé l’arrivée des électeurs aux bureaux de vote.

Le président du Tribunal supérieur électoral (TSE) du Brésil a annoncé dimanche la levée de barrages filtrants de la police routière fédérale (PRF) qui avaient «retardé l'arrivée des électeurs» aux bureaux de vote pour la présidentielle, tandis que la gauche criait au scandale.

«La levée de ces opérations a été décidée, pour éviter les retards d'électeurs» dans les bureaux, avait déclaré Alexandre de Moraes, président du TSE, en conférence de presse, un peu plus d'une heure avant la fermeture des bureaux de vote.

Des dirigeants du Parti des Travailleurs (PT, gauche), ont relayé sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos d'autocars transportant des électeurs à l'arrêt, notamment dans les zones rurales du Nord-est, fief électoral de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).

«C'est inadmissible ce qui se passe en ce moment dans le Nord-est», a déploré Lula, favori des sondages, sur son compte Telegram.

Mais le juge Moraes a précisé qu' «aucun autocar n'avait dû rebrousser chemin» et que «tous les électeurs ont pu rejoindre les bureaux de vote».

«Il n'y a pas eu d'atteinte au droit de vote», a-t-il insisté, citant uniquement les «retards» comme seul «préjudice éventuel».

La présidente du PT, Gleisi Hoffmann, a dénoncé sur Twitter «une opération criminelle de la PRF» et a demandé «une prolongation de l'ouverture des bureaux de vote» dans les zones affectées par des barrages filtrants.

Essa operação da PRF foi criminosa. Concentrada no NE. Estamos pedindo prorrogação da votação nos mais de 500 lugares em que aconteceram as operações. Priorizando a região Nordeste. Eleição se ganha no voto não no golpe e no crime

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 30, 2022