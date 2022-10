États-Unis : Nancy Pelosi se dit «traumatisée» après l’agression de son mari

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, s'est dite «traumatisée» après l'agression subie par son mari, Paul.

«Nos enfants, nos petits-enfants et moi avons le coeur brisé», a écrit Nancy Pelosi dans une lettre envoyée samedi soir à tous les membres de la Chambre des représentants, qu'elle préside. La cheffe des démocrates américains, dont le mari a été agressé vendredi par un homme qui s'est introduit dans leur maison de San Francisco, affirme être «traumatisée», de même que sa famille.

«Hier matin, un homme violent est entré par effraction dans notre maison familiale, a exigé de me voir et a brutalement attaqué mon mari Paul», a-t-elle écrit, évoquant le traumatisme de «l'attaque potentiellement mortelle» subie par son mari, âgé de 82 ans.

Read my letter to my colleagues in the Congress here: https://t.co/jjHOQWm5MT

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 30, 2022