Etats-Unis : Six enfants et leurs parents retrouvés morts dans l'Oklahoma, la piste du suicide collectif privilégiée

Appelés pour un incendie à Broken Arrow dans l'Oklahoma (Etats-Unis), les pompiers ont découvert ce jeudi les corps de six enfants et de leurs parents dans la maison familiale. Une enquête pour homicide a été ouverte mais la piste d’un suicide collectif est privilégiée par les forces de l’ordre.

Un drame et beaucoup de zones d’ombre. Ce jeudi, une famille composée de six enfants et leurs parents a été retrouvée morte dans son domicile de Broken Arrow dans l'Oklahoma (Etats-Unis). Initialement appelés par les voisins pour un incendie dans la demeure, les secouristes ont découvert sur place les corps des deux parents devant la maison, puis ceux des six enfants âgés de 1 à 13 ans à l’arrière du bâtiment.

Selon ABC News, les parents pourraient être à l’origine des décès, poussés par une volonté de suicide collectif. Toutefois, une enquête pour homicide a été ouverte d’après les confidences d’Ethan Hutchins, porte-parole de la police locale, auprès de la chaîne américaine.

«Il est devenu évident pour tous les pompiers sur place qu’il s’agissait d’une scène de crime. Ainsi, une fois l’incendie initial maîtrisé, nos équipes se sont déplacées pour préserver les preuves», a expliqué le chef des pompiers de Broken Arrow, Jeremy Moore, lors d’une conférence de presse relayée par le même média.

Une maison inconnue des services de police

Sur place, les secouristes ont découvert les deux parents morts de «nature criminelle» selon Jeremy Moore. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’incendie ne serait pas la cause du décès des enfants, mais des autopsies ont été demandées et les résultats n’ont pas encore été communiqués.

La maison était inconnue des services de police et des services sociaux. La propriétaire de la bâtisse a assuré à la presse locale qu’elle la louait à cette famille depuis huit ans sans avoir eu la moindre inquiétude. Des armes à feu ont été retrouvées dans la maison mais rien n’indique qu’elles aient été utilisées, d’autant plus que le port d’arme sans permis ni entraînement est autorisé dans l’Etat de l’Oklahoma.