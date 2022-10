Iran : les jeunes enlèvent les turbans des mollahs en geste de protestation

En Iran, les répressions de l'État se poursuivent. Pour faire face, depuis peu, des jeunes retirent symboliquement le turban des mollahs et le jettent au sol. Un geste fort.

Ils s'en prennent directement à l'image du pouvoir. Sur les réseaux sociaux, se multiplient les vidéos de jeunes Iraniens qui, en guise de protestation, font tomber les turbans des mollahs (des chef religieux) au sol, et s'en prennent ainsi directement et symboliquement au système étatique iranien.

Young people throw the mullahs' turbans to the ground as a sign of protest. In these days,the hatred of Iranians towards Shia clerics ruling #Iran has reached the maximum level, to the point where most of clerics don't dare to wear their traditional clothes in public.#MahsaAmini pic.twitter.com/sRJTp9oI0o

