Twitter : Elon Musk envisagerait de facturer les comptes vérifiés à plus de 20 euros par mois

Après la finalisation du rachat de Twitter ce vendredi, Elon Musk envisagerait de facturer aux utilisateurs de la plate-forme les comptes vérifiés pour une somme supérieure à 20 euros par mois.

Un projet qui devrait faire couler beaucoup d’encre. Après l’officialisation du rachat de Twitter ce vendredi, Elon Musk ambitionnerait de facturer 20,20 euros par mois les comptes vérifiés sur la plate-forme pour les utilisateurs, selon une information de la newsletter spécialisée en technologie Platform ce dimanche. Outre le forfait mensuel supérieur à 20 euros, une offre annuelle avoisinant les 240 euros serait aussi proposée.

D’après le site spécialisé, le directeur général de Tesla envisagerait de faire évoluer le service d’abonnement Blue de Twitter en faisant passer les frais de souscription de 4,99 dollars (soit près de 5 euros) à 19,99 dollars (soit 20,20 euros).

Au sujet des utilisateurs actuellement certifiés sur la plate-forme, ils auraient alors 90 jours pour s’inscrire à Blue (un abonnement mensuel permettant actuellement un accès exclusif à des fonctionnalités premium) ou perdre leur compte vérifié.

Dans un tweet publié ce dimanche, Elon Musk a affirmé que «l’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment».

The whole verification process is being revamped right now

— Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022