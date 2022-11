COP 27 : le plus célèbre détenu d'Egypte durcit sa grève de la faim à l'approche du sommet environnemental

Alaa Abdel Fattah, condamné fin 2021 à cinq ans de réclusion et emprisonné en Egypte, va cesser ce mardi tout apport calorique et arrêtera de boire de l'eau à partir du 6 novembre, à l'ouverture de la COP 27, a annoncé sa sœur.

Un geste politique avec le début de la COP 27 en Égypte. Alors qu'il a entamé une grève de la faim depuis six mois, Alaa Abdel Fattah, emprisonné depuis fin 2021, va restreindre un peu plus son alimentation, a annoncé sa sœur ce dimanche 31 octobre.

«A partir de demain, Alaa cessera complètement de s'alimenter et à partir du 6 novembre, à l'ouverture de la COP 27, il cessera de boire, si rien n'est fait, il va mourir», a déclaré sa soeur, Mona Seif, militante des droits humains en Egypte, sur Twitter.

بكرة علاء هيصعد لاضراب كامل بدون أي سعرات حرارية ولا حتى معلقة عسل



يوم 6 نوفمبر مع بداية قمة المناخ اللعينة بتاعتهم علاء هيمتنع عن المياه





لو ماحصلش تغيير في طريقة تعامل دولة السيسي معانا واستباحة حقوقنا في كل خطوة .. علاء هيموت #SaveAlaa #FreeAlaa https://t.co/3EDBuWAHR5 pic.twitter.com/x5yhzSDXEN — Mona Seif (@Monasosh) October 31, 2022

Ses proches avaient également indiqué que l'opposant politique ne se nourrissait déjà plus que de «100 calories par jour, c'est-à-dire une cuillère de miel et un peu de lait dans le thé», ces six derniers mois.

Sa décision intervient pour dénoncer les agissements du régime du président Abdel Fattah al-Sissi, alors que l'Égypte va recevoir les délégations du monde entier pour la COP 27, ce dimanche 6 novembre. Le Caire avait été vivement critiqué par l'ONG Human Right Watch, pour qui l'attribution du sommet est une «récompense pour le pouvoir répressif».

Alaa Abdel Fattah est considéré comme l'un des leaders de la révolte populaire de 2011, qui a entraîné la chute du président Hosni Moubarak. En 2021, il a été condamné à cinq ans de prison pour «diffusion de fausses informations».

En avril dernier, Alaa Abdel Fattah avait obtenu la nationalité britannique grâce à sa mère, elle-même née au Royaume-Uni.