Shanghai : un confinement d'urgence décrété à Disneyland

Le parc de Disneyland à Shanghai a fermé ses portes ce lundi. Un confinement d'urgence a été décrété par les autorités chinoises. Les visiteurs ne peuvent plus partir du parc sans avoir été testés négatifs au Covid-19.

Obligation de rester. Face à une forte recrudescence du Covid-19 dans la région de Shanghai, les autorités chinoises ont décrété un confinement d'urgence. De fait, les touristes qui se sont rendus au parc Disneyland de la ville ne peuvent désormais plus quitter son enceinte. Seul moyen pour y parvenir : être négatif au Covid-19.

«Tant qu'ils n'auront pas été testés négatifs sur place» les vacanciers devront rester à l'intérieur du parc à thèmes, ont annoncé les autorités dans un communiqué.

Thousands are trapped inside Shanghai Disney and are not allowed to exit until they’re tested for COVID, as the Chinese government’s strict zero-COVID policy goes into effect again. pic.twitter.com/3Ur52L41qy

— Mike Sington (@MikeSington) October 31, 2022