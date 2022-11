Twitter : les comptes suspendus ne seront pas rétablis avant plusieurs semaines, annonce Elon Musk

Le miliardaire Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter, a assuré mercredi que les comptes ayant été suspendus du réseau social ne seraient pas restaurés avant «quelques semaines». Une annonce importante, à quelques jours des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Les bannis devront attendre. Quelques jours après l'officialisation du rachat de Twitter, Elon Musk a assuré que «Twitter n'autorisera personne qui a été retiré de la plate-forme pour avoir enfreint ses règles à y revenir jusqu'à ce que nous ayons un processus clair pour le faire, ce qui prendra au moins quelques semaines de plus».

Twitter will not allow anyone who was de-platformed for violating Twitter rules back on platform until we have a clear process for doing so, which will take at least a few more weeks

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022