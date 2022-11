Brésil : chambre des députés, sénat, gouverneurs... Là où Jair Bolsonaro reste influent

Malgré la victoire à la présidentielle du travailliste Lula, les soutiens de Bolsonaro restent bien implantés dans le pays. A la chambre des députés, au sénat ou dans les Etats, le bolsonarisme est loin d'être mort.

La tâche s'annonce difficile pour Lula, élu président du Brésil d'une courte tête dimanche. Si l'ancien président travailliste a vaincu Jair Bolsonaro dans les urnes, le mouvement qui a porté son rival d'extrême droite au pouvoir en 2018 est loin d'avoir disparu.

Trois jours après la défaite de leur candidat, des dizaines de milliers de soutiens de Jair Bolsonaro ont défilé dans plusieurs villes du Brésil, dont Sao Paulo, Brasilia et Rio pour réclamer une intervention de l'armée.

Le président déchu, qui a su convaincre une large base populaire, possède aussi de nombreux relais politiques.

un parlement très à droite

Au parlement, Lula va en effet devoir composer avec des élus qui penchent très à droite. A l'issue des élections législatives du 2 octobre - organisées en parallèle du premier tour de la présidentielle - le Parti libéral (PL) de Jair Bolsonaro est devenu la première formation à la Chambre des députés, avec 99 sièges contre 80 pour les partisans de Lula.

Au sénat aussi, les fidèles de Bolsonaro sont les plus nombreux. Ils occupent 13 sièges contre 9 pour les travaillistes.

Pour gouverner, Lula va être contraint de nouer des alliances, sans doute avec les formations du «Centrão», ce groupe informel composé de partis opportunistes dont les alliances varient en fonction des intérêts.

Dans un Etat fédéral comme le Brésil, le nouveau président devra aussi faire face à de nombreux gouverneurs d'opposition, élus ou réélus dimanche en même temps que l'élection présidentielle.

Désormais, sur 27 Etats, 14 sont dirigés par des soutiens de Jair Bolsonaro. Sao Paulo, l'Etat le plus riche du pays, est ainsi passé aux mains de Tarcisio de Freitas, l’ancien ministre des infrastructures de Bolsonaro.

BRAZIL DECIDED!





Lula is elected the new president of Brazil. See in which states he was the winner: pic.twitter.com/IGQcvzkZvx

— Brasil de Fato in English (@brasildefato_en) October 30, 2022