Royaume-Uni : à 13 ans, elle se bat pour plus d’emojis à lunettes

Depuis plusieurs années, une écolière britannique se bat pour que les enfants qui portent des lunettes ne soient plus stigmatisés. Elle milite ainsi pour la création d’émojis plus «cool» et avec des lunettes afin de mieux représenter les personnes qui en portent.

Elle n’a que 13 ans, et pourtant, Lowri Moore, mène un combat de longue haleine. Cette écolière britannique lutte afin de réduire les stéréotypes concernant les personnes qui portent des lunettes. Elle souhaite ainsi une option pour rajouter sur smartphone des lunettes sur les emojis déjà existants.

Le combat de l’adolescente a commencé en 2019, lorsqu'elle a écrit une lettre au géant du divertissement Disney pour lui demander de montrer davantage de personnages portant des lunettes dans ses films.

Deux ans plus tard, l'héroïne du film «Encanto», Mirabel Madrigal, apparaissait sur les écrans avec des lunettes. Son réalisateur, Jared Bush, avait reconnu avoir été inspiré par la lettre de l'écolière britannique.

La campagne #GlassesOn de Lowri Moore a dans l'intervalle connu un vif succès auprès de milliers de jeunes et de parents dans le monde.

Convaincre le Consortium Unicode

Aujourd'hui, l'objectif de la jeune Britannique consiste à convaincre un autre géant américain : l'organisme chargé de créer les emojis. Pour ce faire, Lowri Moore a donc contacté le Consortium Unicode, organisation à but non lucratif établie en Californie, pour qu'il crée une option permettant d'ajouter des lunettes sur les émojis de son catalogue.

Selon plusieurs études, les enfants porteurs de lunettes auraient 35 % de risque supplémentaire de se faire harceler à l’école. Pourtant, le fait de ne pas porter de lunettes lorsqu'elles sont nécessaires, peut avoir des conséquences dommageables sur le bien-être et la santé.

«Vous ne pouvez pas apprendre correctement, et cela limitera vos débouchés, et vous aurez sans doute de grandes difficultés dans la vie parce que vous n'avez pas porté vos lunettes. Ce n'est pas juste», s'indigne l’adolescente.

Pour son action, Lowri Moore a été choisie cette année comme «militante de l'année» par l'Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPB).

Actuellement, les seuls emojis avec des lunettes sont des grands-parents ou un professeur, ce qui n’est donc pas très représentatif lorsqu’on est un enfant avec des lunettes.